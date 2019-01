Thaïlande: des milliers de touristes fuient des îles du golfe avant la tempête Pabuk

Des dizaines de milliers de touristes ont fui plusieurs îles du golfe de Thaïlande, menacées par la tempête tropicale Pabuk qui devrait entraîner de fortes pluies, des vents violents et des vagues d'au moins cinq mètres, ont annoncé jeudi les autorités.

Même si aucun ordre officiel n'a été donné, les touristes, très nombreux pendant les fêtes de fin d'année, ont commencé à évacuer dès mercredi alors que la tempête devrait frapper vendredi soir les îles de Koh Samui, Koh Phangnan et Koh Tao.

"Entre 30.000 et 50.000 personnes sont parties depuis les fêtes du 31 décembre", a déclaré à l'AFP Krikkrai Songthanee, chef du district de Koh Phangnan.

Le maire suppléant de Koh Tao, l'un des meilleurs sites de plongée d'Asie du Sud-Est, a pour sa part indiqué que les bateaux à destination de Chumpon, sur le continent, étaient bondés de touristes, même si plusieurs milliers d'entre eux ont préféré rester.

À Koh Samui, un homme de 56 ans parti nager avec sa famille, malgré les drapeaux rouges interdisant la baignade, s'est noyé, emporté par le courant, a indiqué le capitaine de police Boonnam Srinarat. Les autorités locales ont annoncé la mise en place d'abris pour ceux qui décideraient de rester.

Il est peu probable que Pabuk, première tempête tropicale à frapper cette partie du pays en dehors de la saison de la mousson depuis environ 30 ans, se transforme en typhon, d'après les météorologistes.

"Nous nous attendons tout de même à des vagues pouvant atteindre cinq ou sept mètres près du cœur de la tempête. Normalement, dans le golfe de Thaïlande, il n'y a que des vagues d'une hauteur de deux mètres", a déclaré lors d'un point presse Phuwieng Prakammaintara, directeur du centre météorologique de Thaïlande.

"Il est difficile de prédire la gravité de la tempête, les gens devraient donc se conformer aux recommandations des autorités", a-t-il ajouté.

Pabuk, qui désigne un poisson-chat géant en Lao, devrait causer de fortes pluies dans d'autres hauts lieux touristiques de la mer d'Andaman, comme Krabi et Phuket, et dans les provinces limitrophes de la Malaisie, Pattani, Narathiwat et Yala.

L'économie thaïlandaise est fortement tributaire du tourisme. Le royaume devrait accueillir un nombre record de 40 millions de visiteurs cette année, dont une majorité se rendent dans les stations balnéaires du sud.