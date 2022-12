Thalys fête les 25 ans de sa liaison vers l'Allemagne

(Belga) Le service de trains à grande vitesse (TGV) internationaux Thalys célèbre, mercredi, le 25e anniversaire de sa liaison vers l'Allemagne.

Le 14 décembre 1997, le premier Thalys vers l'Allemagne quittait Paris pour rejoindre Aix-la-Chapelle et Cologne via Bruxelles. Depuis, plus de 20 millions de passagers ont emprunté la ligne dans un sens ou dans l'autre, indique la compagnie ferroviaire. Thalys, dont la SNCB est actionnaire, a été fondée en 1996 pour relier Paris à Bruxelles et Amsterdam. Il y a actuellement jusqu'à cinq liaisons Bruxelles-Cologne par jour. Certains trains continuent même jusque Düsseldorf, Duisbourg, Essen et Dortmund. Entre-temps, Thalys a entamé une fusion avec Eurostar, qui exploite des TGV entre l'Europe continentale et Londres. L'actionnaire majoritaire de la holding est la Française SNCF. La SNCB détient 18,5% des parts. En conséquence de la fusion, la marque Thalys disparaîtra en 2023. Thalys n'est pas le seul opérateur de TGV entre la Belgique et l'Allemagne. ICE, qui fait partie de l'opérateur ferroviaire allemand Deutsche Bahn, relie également les deux pays par le rail. Il célébrera jeudi le 20e anniversaire du lancement de la liaison Bruxelles-Francfort, en collaboration avec la SNCB. Les TGV allemands ont transporté plus de 10 millions de passagers au cours de cette période, a déclaré ICE récemment.