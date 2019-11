Thomas Baeken (Infrabel) élu porte-parole de l'année

(Belga) Thomas Baeken, porte-parole du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire Infrabel, a été élu porte-parole de l'année. Il a reçu ce prix durant la Nuit du porte-parole (Nacht van de woordvoeder) organisée jeudi à Gand.

Thomas Baeken (45 ans) a été choisi par les journalistes et porte-parole pour les "réponses claires et ouvertes qu'il apporte aux questions". En 2015, Thomas Baeken avait été choisi par les journalistes comme le porte-parole le plus accessible de l'année. En outre, un prix a également été décerné cette année au meilleur porte-parole en coulisses. Ce prix a été remporté par Rafike Yilmaz (38 ans), porte-parole et directrice-adjointe des médias et de la communication au Palais royal depuis 2013. Les prix des porte-paroles de l'année sont organisés par la Stichting Corporate Communicatie (Fondation communication d'entreprise). Ces dernières années, Frédéric Petit (2014, Infrabel), Fons Bastiaenssens (2015, police locale d'Anvers), Ine Van Wymersch (2016, parquet de Bruxelles), An Van hamme (2017, STIB) et Sara Vercauteren (2018, DPG Media) ont reçu ce prix. (Belga)