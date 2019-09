Thomas Cook Belgique peut-il sauver ses 600 emplois et les vacances de ses clients? Voici sa réponse

Le tour-opérateur britannique Thomas Cook a annoncé sa faillite ce lundi vers 0h. Qu'adviendra-t-il de sa filiale belge, Thomas Cook Belgique et sa marque populaire Neckermann qui occupe environ 600 travailleurs pour 700.000 clients annuels ? Nous avons posé une série de questions à la porte-parole, Leen Segers, dans le RTL INFO 7h sur Bel RTL.





Les 600 travailleurs belges vont-ils perdre leur travail ?

C'est la maison mère, qui a déposé son bilan en Angleterre, mais pour Thomas Cook Belgique pour l'instant, on examine encore les différentes options. Pour réussir l'impact de cette faillite de la maison-mère et pour les clients bien sûr mais aussi pour nos collaborateurs.





Ça veut dire que vous n'allez pas forcément déposer le bilan en Belgique ?

Exactement. Pour l'instant, on est vraiment encore ne train de regarder les différentes options possibles.





Vous êtes en contact avec les représentants du personnel? Comment ça se passe?

On a, à 9 heures, une réunion. Pour tous nos clients, on est à disposition: à 9h30 on ouvre toutes nos agences, on a notre site web, notre ligne de vacances... Donc on comprend que cette situation relève beaucoup de questions pour nos clients.





Si je vous comprends bien, il y a un espoir de maintenir des emplois ici en Belgique?

Exactement, on est en train d'examiner toutes les possibilités.





Quel est votre conseil à tous les vacanciers qui s'apprêtent à partir avec vous aujourd'hui, demain, les prochains jours ?

Comme toujours, les clients peuvent toujours contacter notre bureau ou notre ligne de vacances, ou éventuellement par chat via notre site web. Parce que comme je l'ai expliqué, nous, on n'a pas déposé le bilan, et on est en train de regarder pour trouver des solutions et organiser les voyages de nos clients.





Donc les clients qui ont un billet aujourd'hui partent ?

Oui, exactement.