Thomas Cook - Les curateurs mènent des pourparlers pour sauver Thomas Cook

(Belga) Les curateurs désignés pour gérer la faillite de Thomas Cook Retail Belgium mènent des pourparlers depuis mardi matin pour sauver, peut-être partiellement, la société, a-t-on appris de sources syndicales. Les curateurs n'ont pas souhaité faire de commentaires mais la presse et le personnel seront informés à ce propos dès mercredi, ont-ils annoncé.

La direction de Thomas Cook Retail Belgium avait déjà indiqué lundi que les discussions avec différents acteurs du marché n'avaient pas abouti au refinancement de cinq millions d'euros nécessaire à la poursuite des activités. Mais "divers voyagistes, hôteliers et sociétés d'investissement en Belgique et à l'étranger se sont montrés intéressés", avait-elle ajouté. Les curateurs pourraient s'adresser à ces partenaires pour étudier les propositions de reprise. La situation des quelque 500 employés reste donc incertaine. Si un partenaire manifeste un intérêt pour l'ensemble de l'entreprise - ou pour une partie de ses activités - un éventuel redémarrage partiel n'est pas exclu. Les 91 magasins de Thomas Cook et Neckermann resteront cependant fermés pour l'instant. Au siège social - qui n'a pas été scellé par les administrateurs - le personnel peut demander l'assistance des syndicats. Lors d'une réunion du personnel, les employés seront informés mercredi du résultat obtenu par les curateurs. Une annonce sera communiquée vers la fin de l'après-midi. (Belga)