Tony Parker se lance dans l'immobilier sportif où "tout est à refaire"

"Il y aurait toutes les salles de basket à refaire": Tony Parker, tout juste retraité des parquets mais déjà lancé dans sa reconversion de businessman, compte miser sur son expérience des Etats-Unis pour refondre le paysage de l'immobilier sportif français, a-t-il confié à l'AFP.

Invité en marge des 24 Heures du Mans par Patrice Lafargue, président du groupe immobilier IDEC qui fait courir une écurie dans la célèbre épreuve d'endurance automobile et dont Parker est l'ambassadeur, l'ex-basketteur de 37 ans a fait part vendredi de ses projets dans ce domaine en France.

"J'ai pensé que l'on pouvait faire quelque chose de sympa dans le domaine de l'immobilier et pour le côté sportif", a-t-il affirmé sur le circuit des 24 Heures, se disant "en confiance" au moment de lancer avec Patrice Lafargue la société "9 PROM" réunissant les intérêts des deux hommes d'affaires.

Quatre jours après avoir annoncé la fin de sa carrière sportive, il a souligné qu'en raison de sa longue expérience de 18 ans en NBA aux Etats-Unis, il avait "toujours été attiré par ce monde-là".

"J'avais envie de progresser et d'apprendre encore plus sur comment cela se passe en France. Ce n'est pas un secret" qu'il y a un sous-équipement en France, a-t-il affirmé. "Pour mon sport, le basket, il y aurait toutes les salles dans toutes les villes de France à refaire".

"En foot, il y a aussi plein de choses à faire, et ensuite j'ai envie de venir dans tous les sports. Avec les JO qui arrivent, on est sur une vague hyper-positive et il y a beaucoup de personnes en France qui vont vouloir investir dans ça".

- "Rencontre d'hommes" -

Patrice Lafargue a précisé qu'il n'y avait pas encore de projets spécifiques identifiés et que sa collaboration avec Tony Parker dépassait le cadre des frontières françaises.

"A nous de présenter nos ambitions et on verra si cela suscite un intérêt", a précisé le chef d'entreprise. "On parle d'environnement sportif mais on peut aussi élargir à l'immobilier en général", a-t-il ajouté.

Tony Parker a rejeté toute autre forme d'ambition, notamment politique. "Non, pas du tout, je n'ai aucune ambition politique, je n'ai aucune envie de faire ça", a assuré celui qui est l'une des personnalités sportives les plus populaires en France.

Patrice Lafargue a indiqué qu'il n'avait pas l'intention d'associer pour l'instant d'autres sportifs de haut niveau à ses projets. "C'est l'histoire d'une rencontre avec Tony, d'une rencontre d'hommes, il n'y a pas de calcul".

"Je vais me partager" entre les Etats-Unis et la France, a précisé Tony Parker. "Je serai basé aux Etats-Unis et je ferai des allers retours. J'adore les deux, j'ai toujours grandi avec les deux, j'ai toujours vécu dans les deux pays".

Quant à la station de sports d'hiver de Villard-de-Lans, qu'il a rachetée, Tony Parker s'est satisfait "des belles perspectives là-bas". "J'ai hâte de commencer", a-t-il confié, tout en avouant ne pas être lui-même skieur.