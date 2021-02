Toujours de la neige et du verglas dans l'Ouest, quelques perturbations

Une large partie de la façade ouest était toujours en vigilance orange neige-verglas jeudi, provoquant fermeture des parcs ou réseaux de bus à l'arrêt, une situation qui devrait perdurer vendredi, a-t-on appris de sources concordantes.

Huit départements de l'Ouest sont en alerte neige-verglas jusqu'à vendredi 16H00: le Finistère, le Morbihan, les Côtes-d’Armor, la Loire-Atlantique, la Vendée, le Maine-et-Loire, les Deux-Sèvres et la Vienne.

Météo France s'attend "à des cumuls de neige de l'ordre de 2 à 5 cm sur les départements en vigilance orange mais c'est une évolution notable des précipitations en pluies verglaçantes qui demeure plus inquiétante".

"En cours de nuit prochaine, les précipitations deviennent plus régulières et donnent fréquemment du verglas. Le risque de pluies verglaçantes reste durable jusqu'à la mi-journée de vendredi au minimum", ajoute Météo-France dans son dernier bulletin.

Dans un communiqué diffusé en fin d'après-midi, la région Bretagne a annoncé que les transports scolaires seraient suspendus à nouveau dans les quatre départements bretons vendredi "en raison des conditions de circulation particulièrement difficiles prévues demain à cause du verglas".

Selon le conseil départemental du Maine-et-Loire, "avec des pluies verglaçantes, la plus grande prudence est requise pour circuler à partir de ce soir et surtout demain matin particulièrement sur le réseau secondaire".

A Nantes, les transports en commun sont suspendus depuis midi, seul le tramway continue de circuler normalement, indiquent la mairie et la métropole. Les parcs et jardins sont également fermés depuis midi. "Pendant cet épisode climatique, la ville de Nantes et Nantes métropole recommandent aux habitants de limiter ou reporter au maximum leurs sorties ou activités extérieures non indispensables".

Entre 11h et 13h, il a neigé à gros flocons à Nantes, ce qui est rare, occasionnant des batailles de boules de neige, selfies à foison et glissades dans les rues en pente, a constaté une journaliste de l'AFP.

Selon le département du Loiret, la circulation reste "délicate sur le réseau secondaire de l'Orléanais", soulignant que les équipes départementale concentrent leur action "sur le réseau routier secondaire".

La collecte des déchets a été perturbée en raison de la neige et du verglas, a également annoncé Lorient-agglomération dans un communiqué.

Vinci Autoroutes appelle également les conducteurs à rester vigilant sur le réseau, précisant dans un communiqué que "les autorités préfectorales ont généralisé l’interdiction de doubler pour les poids-lourds ainsi que l'abaissement de 20 km/h de leur vitesse de circulation".