Toujours très peu d'informations sur l'incident de la capsule de SpaceX

La Nasa et SpaceX restaient muets jeudi sur ce qui s'est passé samedi dernier lors d'un test au sol des propulseurs de la capsule Crew Dragon, incapables de dire si l'explosion présumée retarderait la reprise des vols habités américains.

Samedi dernier, une "anomalie" s'est produite à Cap Canaveral lors d'un essai des propulseurs de la capsule qui doit emmener à l'avenir les astronautes américains vers la Station spatiale internationale (ISS). Un photographe local a observé une épaisse fumée noire, suggérant une explosion.

Une vidéo diffusée sur Twitter et non authentifiée, mais non démentie par SpaceX, montre une explosion de la capsule. SpaceX n'a donné aucune information depuis un communiqué samedi, et la Nasa renvoie toute question à la société d'Elon Musk, lui aussi muet.

Le comité consultatif de la Nasa pour la sûreté a évoqué l'incident lors d'une réunion jeudi et confirmé qu'il s'était produit à la suite de l'allumage des huit propulseurs "SuperDraco" du véhicule spatial.

"Une anomalie a résulté de l'allumage des huit SuperDraco", a déclaré Patricia Sanders, présidente du comité, lors d'une réunion à Huntsville, dans l'Alabama.

"L'incident n'a pas fait de blessé", a-t-elle confirmé. Aucun personnel ne se trouvait sur le site.

"SpaceX mène l'enquête avec la participation active de la Nasa. La priorité est de sécuriser le site, de collecter des données et de développer une chronologie de l'anomalie", a ajouté Patricia Sanders.

"L'enquête va prendre du temps avant de trouver la cause initiale de l'anomalie", a-t-elle prévenu, sans conclure quant à un éventuel impact sur le premier vol habité de la capsule, avec deux astronautes à bord, qui devait avoir lieu d'ici la fin de l'année.

"Nous appelons à la patience afin de laisser l'équipe mener les investigations", a ajouté la membre du comité Sandra Magnus.

Dragon a été lancée dans l'espace avec succès, sans humain à bord, par SpaceX en mars. Elle s'est amarrée à l'ISS et est revenue sans incident sur Terre.

SpaceX devait dans les prochains mois tester le système d'évacuation d'urgence de la capsule, depuis la Floride. Les propulseurs doivent s'allumer si la fusée a un problème, afin de séparer la capsule très rapidement et de lui permettre de sauver les astronautes à bord (la chute de la capsule est ensuite ralentie avec des parachutes et amerrit).

Boeing développe comme SpaceX une capsule pour effectuer les allers-retours vers l'ISS pour la Nasa, mais le premier vol d'essai, non habité, n'aura lieu qu'en août.