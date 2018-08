Touriste allemand blessé au Canada: un homme interpellé puis relâché

(Belga) L'homme interpellé vendredi au Canada dans le cadre de l'enquête ouverte après qu'un touriste allemand a été blessé par balle à la tête alors qu'il circulait sur une autoroute près de Calgary, a été remis en liberté, a annoncé la police.

Il ne fera l'objet d'aucune poursuite, ont précisé les enquêteurs dans un communiqué publié samedi soir. Suite aux appels à témoins, les enquêteurs avaient retrouvé devant une maison de Cochrane (province de l'Alberta), une Chrysler Sebring noire qui aurait pu être impliquée dans l'incident. "Un adulte qui se trouvait dans cette propriété a été arrêté", avait annoncé la police vendredi. "Son implication dans l'incident fait actuellement l'objet d'investigation". Contrairement à ce qu'ils avaient indiqué dans un premier temps, les enquêteurs estiment désormais qu'il ne s'agit probablement pas d'un différend entre automobilistes, et n'écartent aucune piste. "Selon les éléments dont nous disposons actuellement, tout laisse penser qu'il ne s'agit pas d'un cas de violence routière", précise la police. "Aucun des occupants" du SUV à bord duquel circulait la famille allemande "n'était visé intentionnellement par ce coup de feu". L'incident s'était produit jeudi sur une autoroute à environ 60 km à l'ouest de Calgary. Le touriste allemand, âgé de 60 ans, conduisait un véhicule avec trois membres de sa famille à bord en direction du parc national de Banff, dans la province de l'Alberta, lorsqu'il a été atteint par une balle en pleine tête, pour une raison encore indéterminée. Son SUV a terminé sa course dans un fossé et percuté un arbre, blessant légèrement les trois autres passagers. Le touriste allemand a été opéré à l'hôpital de Calgary où les médecins ont extrait la balle de son crâne. Samedi soir, il se trouvait toujours dans un état "critique mais stable", selon le communiqué de la police montée de Cochrane.