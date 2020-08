Tous les magasins du groupe FNG fermés mardi

(Belga) Aucun magasin des enseignes du groupe FNG, déclaré lundi en faillite, n'ouvrira ses portes mardi, a indiqué Sven De Scheemaeker, du syndicat chrétien flamand ACV Puls, à l'issue d'un contact avec les curateurs.

Les magasins resteront fermés tant que dureront les discussions sur un déblocage des comptes du groupe, a averti le responsable syndical. De son côté, la CNE a annoncé plus tôt dans la journée que des travailleurs de Brantano manifesteront leur mécontentement quant à la faillite de l'enseigne mardi devant le magasin de Champion (Namur). La plupart des travailleurs sont en grève depuis samedi, selon le syndicat. "Ils refusent de travailler gratuitement, les comptes de l'entreprise ayant été bloqués par les banques. Les conditions qui ont mené à cette faillite la rendent inacceptable. Les travailleurs n'en subiront pas les conséquences sans réagir", a ajouté le syndicat chrétien d'employés. Le tribunal de l'entreprise d'Anvers, division Malines, a prononcé lundi la faillite de nombreuses filiales du groupe FNG, parmi lesquelles Brantano, CKS et Fred & Ginger. Le tribunal a officiellement entériné le dépôt de bilan d'une vingtaine de filiales de FNG. Il a également mis fin à la procédure de réorganisation judiciaire de Brantano, FNG International et Market retail Belgium. Quatre curateurs ont été désignés. (Belga)