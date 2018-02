Tous les voyants au vert en 2017 pour Orange, même en France

L'opérateur télécoms Orange a vu en 2017 son chiffre d'affaires progresser en France pour la première fois depuis 2009, et globalement tous ses voyants étaient dans le vert, une tendance qui devrait se poursuivre cette année.

"C'est une année très positive pour le groupe, où les tendances se sont confirmées. Cela montre que les choix faits il y a quelques années étaient pertinents, nous commençons à en récolter les fruits", s'est félicité le PDG du groupe, Stéphane Richard, en présentant les résultats annuels mercredi lors d'une conférence de presse.

A l'échelle de l'ensemble du groupe, le chiffre d'affaires annuel est en hausse de 0,4% à 41,096 milliards d'euros et le bénéfice net a quasiment doublé, une fois mises de côté les recettes exceptionnelles dues à la cession de la participation d'Orange dans l'opérateur britannique EE en 2016 (il chute en revanche de 35% en données publiées).

Et en France, qui représente toujours plus de 40% des ventes de l'opérateur, Orange a connu une année de croissance pour la première fois depuis 2009, avec un chiffre d'affaires en hausse de 0,6% à 18,05 milliards d'euros. Orange a notamment gagné 717.000 nouveaux clients mobiles, sa meilleure performance depuis 2008, année se situant bien avant l'arrivée de Free sur le marché.

"Nous connaissons une hausse de l'ARPU (le revenu moyen par abonné) tant sur le fixe haut débit que sur le mobile, et l'année se termine par un beau quatrième trimestre malgré un environnement qui reste très compétitif", a souligné le directeur financier du groupe, Ramon Fernandez.

Mieux, Orange renoue avec un flux de trésorerie positif sur l'exercice écoulé, une première, là encore, depuis 2009.

Des résultats bien accueillis en Bourse, puisque le titre d'Orange prenait 1,21%, à 13,86 euros mercredi à 13H45 sur la place parisienne, dans un marché en repli de 0,31%.

"Les résultats publiés sont en ligne avec les attentes et les perspectives annoncées. En France, Orange a réalisé une très bonne performance commerciale tant sur le fixe que le mobile. La performance en Espagne était très solide", ont commenté les analystes de Bryan Garnier dans une note

- 100.000 clients pour Orange Bank -

La France est en effet au diapason des autres territoires où le groupe est présent, et qui connaissent quasiment tous de la croissance.

En Espagne en particulier, désormais son deuxième marché, Orange voit son chiffre d'affaires progresser de 7,1%, profitant en particulier d'une progression de sa base-clients, tant sur le fixe que sur le mobile. "Nous avons terminé l'année numéro un en termes de ventes nettes sur la fibre, devant Telefonica", a souligné Stéphane Richard.

Seule exception à cette tendance globale, les activités en Afrique et au Moyen-Orient, où les ventes sont en repli de 4,1%.

Pour la banque mobile Orange Bank, lancée en fin d'année dernière, l'opérateur historique revendique désormais 100.000 clients, dont environ les deux tiers sont également des clients de téléphonie.

Au lendemain du renouvellement par le conseil d'administration de son mandat d'administrateur, qui lui ouvre la voie vers une troisième mandat, Stéphane Richard a parallèlement annoncé mercredi un renouvellement prochain de l'équipe dirigeante. Elle intègrera "des profils non français, et accorder(a) une place plus importante aux femmes", a-t-il précisé.

Le PDG a également souligné que le groupe ambitionnait dans les années à venir de se "développer au-dessus des réseaux", grâce à des services, à l'image d'Orange Bank ou de l'énergie, que le groupe teste actuellement dans divers pays africains et "dont les débuts sont extrêmement prometteurs".

"On ne peut pas se limiter à être un fournisseur de connectivité", a ajouté M. Richard.

En attendant, le groupe a confirmé l'ensemble de ses objectifs pour 2018 annoncés début décembre. Outre une croissance de l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) ajusté supérieure à celle de 2017, il vise notamment à moyen terme une dette nette autour de deux fois l'Ebitda ajusté.

Orange versera un dividende de 0,65 euro par action pour 2017, et annonce une hausse à 0,70 euro par action pour l'exercice 2018, dont 0,30 euro par action versé début décembre.