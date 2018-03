Tout le réseau routier de Wallonie sera sous éclairage LED d'ici 2021

(Belga) L'ensemble du réseau routier de Wallonie devrait, d'ici 2021, être éclairé par des lampes à diode électroluminescente (LED), a annoncé jeudi le gouvernement wallon.

L'an dernier, l'exécutif wallon avait déjà décidé d'équiper les autoroutes et les nationales de ce type d'éclairage sur quelque 2.300 km de voirie, dont 875 km d'autoroutes, soit 73.000 luminaires au total. La décision de jeudi étend cette décision au réseau routier wallon dit "non-structurant" (réseau secondaire) qui compte, lui, pour 6.200 km au total. Dans les quatre années à venir, 18.000 luminaires de l'ancienne génération qui y sont installés seront ainsi remplacés par des dispositifs LED. Les derniers poteaux d'éclairage en béton encore présents le long de nos routes seront à cette occasion remplacés par des poteaux métalliques. Le coût prévu pour cet investissement est de 22 millions d'euros. Il permettra toutefois des économies d'énergie, le LED consommant 30% d'électricité en moins. Il jouit en outre d'une durée de vie plus longue et nécessite moins d'entretien, selon le ministre wallon en charge des Travaux publics et des Transports, Carlo Di Antonio (cdH). (Belga)