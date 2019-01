Toyota rappelle plus de 1,6 million de voitures pour des problèmes d'airbags

(Belga) Le constructeur japonais Toyota a annoncé jeudi le rappel de plus de 1,6 million de véhicules dans le monde pour des problèmes d'airbags, nouveau coup dur après déjà deux rappels massifs depuis septembre.

Dans un premier cas, Toyota convoque au garage 1,06 million d'automobiles. L'Europe est particulièrement affectée avec 946.000 véhicules concernés, essentiellement des modèles Avensis et Corolla, dont environ 81.000 en France. Le système d'airbag devra être remplacé. "Un court-circuit interne pourrait se produire" et endommager le système, explique le groupe dans une notice d'information transmise à l'AFP. "Dans certains cas, le voyant d'alerte pourrait s'allumer" et le ou les airbags ainsi que les dispositifs qui permettent aux ceintures de se bloquer lors d'un choc violent et d'éviter la projection en avant de l'occupant "pourraient être désactivés". "Dans d'autres cas, ces systèmes pourraient se déployer par inadvertance", ajoute Toyota. "Ces conditions sont susceptibles d'augmenter le risque de blessure ou d'accident", précise le constructeur qui n'a toutefois pas connaissance d'incident au Japon. Il n'est pas en mesure de fournir des données pour les autres pays. Toyota a par ailleurs fait état d'un autre rappel portant cette fois sur 600.000 voitures, dont 255.000 en Europe (13.400 en France). Ces véhicules, déjà affectés par des rappels précédents, doivent se faire installer un nouveau gonfleur d'airbag côté passager. Le système actuel, produit par Takata, "présente un risque de déploiement anormal en cas d'accident". Cet équipementier japonais a fait faillite en juin 2017 à cause de ses coussins de sécurité défectueux, responsables d'une vingtaine de décès dans le monde et d'une centaine de millions de rappels par différents constructeurs. Toyota est un habitué des rappels, préférant être prudent après des problèmes d'accélération inopinée apparus en 2009-2010 aux États-Unis. Mais son image pourrait être écornée par la série récente. Début septembre, le géant de la région de Nagoya avait averti plus d'un million de propriétaires de véhicules hybrides d'un possible risque d'incendie. Un mois plus tard, il rappelait 2,43 millions de voitures, là encore des Prius, une des ses gammes vedettes fonctionnant avec une technologie à double motorisation essence-électricité. (Belga)