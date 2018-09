Trafic en hausse en août pour Ryanair et un demi-million de passagers pour Lauda

(Belga) La compagnie aérienne Ryanair a connu une hausse de sa fréquentation en août, à 13,3 millions de clients, contre 12,7 millions en août 2017, a-t-elle annoncé mardi dans un communiqué. Il convient d'ajouter à ce chiffre le demi-million de clients de la compagnie Lauda, récemment reprise par Ryanair. Le taux de remplissage est lui estimé à 97%.

"Plus de 100.000 clients Ryanair ont vu leurs vols annulés en août à cause des pénuries de personnel à répétition du contrôle du trafic aérien (CTA) au Royaume-Uni, en Allemagne et en France, ainsi qu'une journée de grève des pilotes", rappelle le directeur marketing de Ryanair, Kenny Jacobs. Les grèves et pénuries de personnel des contrôleurs du trafic aérien et la grève des pilotes du 10 août ont causé l'annulation de près de 550 vols le mois dernier contre 27 en août 2017. (Belga)