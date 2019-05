Trafic ferroviaire interrompu entre Gembloux et Namur en raison des intempéries

(Belga) Le trafic ferroviaire entre Gembloux et Namur est interrompu en raison de la foudre qui a bloqué deux passages à niveau à Saint-Denis Bovesse, a indiqué Arnaud Reymann, porte-parole d'Infrabel, gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire. Les rails sont par ailleurs sous eau à cet endroit.

"Les passages à niveau sont en mode alerte et donc fermés. Le trafic a été interrompu entre Gembloux et Namur. Cela représente 2 trains par heure environ et un autre toutes les deux heures. Un service de navettes a été mis en place pour les passagers", a précisé le porte-parole. (Belga)