Transport aérien: moins d'accidents mortels mais des sinistres plus coûteux

Le nombre d'accidents d'avions mortels a baissé ces dernières années mais les incidents liés à des collisions au sol ou avec des oiseaux sont en hausse et coûtent de plus en plus cher aux assurances, selon une étude publiée mardi.

En dépit des deux accidents de Boeing 737 MAX en Indonésie (octobre 2018) et en Ethiopie (mars 2019) ayant fait 346 morts au total, la sécurité aérienne n'a jamais été si élevée, relève la branche aviation de l'assureur Allianz (AGCS) dans le rapport "Aviation Risk 2020" réalisé en collaboration avec l'université aéronautique américaine Embry-Riddle.

Aucune personne n'a été tuée dans un accident d'avion en 2017 et si 556 morts sont à déplorer dans 15 accidents en 2018, cette année-là reste la troisième meilleure de l'histoire de l'aviation en nombre d'accidents.

Mais les déclarations de sinistres recensées par cette étude, qui couvrent les années 2013 à 2018 et excluent donc le crash de mars 2019, montrent cependant des incidents en hausse.

"Les sinistres aériens augmentent en fréquence et en gravité, en raison de la hausse de la valeur des avions, du coût des réparations et du montant des dommages et intérêts accordés aux victimes", explique Dave Warfel, directeur Amérique du Nord chez AGCS.

Au cours de cette période, sur 51.867 demandes d'indemnisations représentant un montant de plus de 14,8 milliards d'euros, les collisions et accidents représentaient un quart des sinistres (27%) et plus de la moitié en valeur (57%), suivis des travaux défectueux de maintenance (12% en valeur) et de défaillance d'équipements (6%).

Les collisions comprennent notamment les atterrissages durs, les collisions aviaires ou encore les erreurs de trajectoire au sol. Ces dernières peuvent conduire un avion à percuter des équipements au sol ou un autre avion, comme cela a été le cas entre deux Airbus A330 de Delta Airlines et d'Air France à Roissy le 25 octobre.

Quelque 470 erreurs de trajectoire au sol ont ainsi été recensées entre 2013 et 2018 pour un coût de plus de 800 millions d'euros. Cela est notamment dû à la congestion croissante des aéroports, qui ont du mal à suivre la croissance du transport aérien, relèvent les auteurs de l'étude.

Les collisions aviaires, qui peuvent provoquer d'importants dégâts sur un moteur ou le pare-brise, ont pour leur part représenté 330 millions de dollars et plus de 1.000 demandes d'indemnisations au cours de la période. Si le coût moyen d'une collision avec un oiseau est de 327.000 euros, il peut monter jusqu'à 16 millions.

Pour les seuls Etats-Unis, une moyenne de 40 collisions aviaires sont recensées quotidiennement.