Transport aérien: nouvelle grève chez Air France les 10 et 11 avril

L'intersyndicale de la compagnie aérienne française Air France, en conflit salarial avec la direction depuis février, a annoncé dimanche une nouvelle grève, cette fois de deux jours, les 10 et 11 avril, a-t-on appris de sources syndicales.

Le personnel d'Air France, tous métiers confondus, a déjà arrêté le travail à trois reprises, les 22 février, 23 et 30 mars. Une quatrième journée est programmée mardi, en même temps que la compagnie ferroviaire publique SNCF, et une autre samedi. Dans un communiqué publié dimanche, les trois syndicats de pilotes (SNPL, Spaf, Alter) dénoncent "le refus obstiné" de la direction de "prendre en considération la moindre de (leurs) demandes". "Nous avons décidé de poursuivre le mouvement de grève en posant deux jours supplémentaires", les 10 et 11 avril, ajoutent-ils. Ils ont été rejoints par l'ensemble de l'intersyndicale, selon plusieurs de ses membres. Les salariés réclament une revalorisation des salaires de 6%, jugeant insuffisante la politique salariale de l'entreprise, compte tenu des efforts passés des salariés et des bons résultats de la compagnie en 2017. La direction a accordé une augmentation générale de 0,6% au 1er avril et 0,4% au 1er octobre. Elle affirme ne pas pouvoir offrir plus, sans fragiliser sa croissance. Ce mouvement intervient dans un climat social plus tendu en France, avec le début lundi d'une grève dure de près de trois mois dans les chemins de fer, à raison de deux jours sur cinq, susceptible de virer au cauchemar pour 4,5 millions de voyageurs quotidiens. Plus de 300.000 personnes ont défilé jeudi dans toute la France pour défendre le service public, le statut des fonctionnaires et celui des cheminots contre les projets de réforme du président Emmanuel Macron.