Transport aérien: Wargon prête à étudier un système de compensation du CO2

La secrétaire d'Etat à la Transition écologique et solidaire, Emmanuelle Wargon, s'est dite prête à étudier un système de compensation des émissions de CO2 du transport aérien, mercredi sur Radio Classique.

"La compensation (...) pourquoi pas?", a dit la secrétaire d'Etat, à propos des émissions de gaz à effet de serre du transport aérien.

"Compenser, ça veut dire, on pollue d'un côté, et puis on plante des arbres de l'autre", donc "plus de nature, plus de verdure", a-t-elle expliqué. "On ne peut pas tout faire par compensation", mais "ça se regarde", a-t-elle estimé.

"Je suis prête, avec mes collègues (du gouvernement), à travailler avec le secteur de l'aérien, le secteur des agences de voyage (...) pour regarder s'il est possible d'avoir un pacte", a dit Emmanuelle Wargon.

La secrétaire d'Etat a évoqué d'autres pistes face aux émissions de gaz à effet de serre du transport aérien, dont l'évolution technologique "vers plus de biocarburants; vers des carburants qui polluent moins".

Une autre possibilité serait de taxer le kérosène, mais elle a récusé cette idée au niveau national: "cette taxe, elle doit être discutée au plan communautaire, il n'est pas possible de la mettre en place uniquement en France".