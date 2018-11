Transport d'animaux vivants: les Verts européens en justice contre le refus d'une commission d'enquête

(Belga) Le groupe des Verts-ALE au Parlement européen a annoncé mardi avoir intenté une action devant la Cour de justice de l'UE contre le refus d'instaurer une commission d'enquête parlementaire sur le transport longue distance d'animaux vivants.

La conférence des présidents et le président du Parlement européen, Antonio Tajani, avaient refusé en mars dernier de mettre au vote en plénière l'instauration d'une telle commission d'enquête, alors que la proposition avait rassemblé plus que les 183 signataires requis (223, de tous groupes politiques), selon les Verts. "Violant les règles applicables aux commissions d'enquête, les grands groupes politiques, PPE et S&D en tête, ainsi que le président Tajani ont décidé, sans le motiver, de lui substituer un rapport d'exécution dont la rédaction a été confiée à la très conservatrice commission de l'Agriculture", déplorent dans un communiqué les eurodéputés à la base du recours, parmi lesquels le Belge Bart Staes (Groen). Les associations de défense du bien-être animal dénoncent depuis longtemps les conditions de transport des animaux sur de longues distances au sein de l'UE et vers des pays tiers, essentiellement par camion. Elles réclament des durées de transport bien plus limitées (8 heures maximum), des conditions améliorées et plus précises, ainsi qu'un meilleur niveau de formation des conducteurs et des gestionnaires. Les associations préfèrent que soit remplacé le transport d'animaux vivants par celui de viande et de carcasses. En Belgique, les trois ministres régionaux du Bien-être animal, Carlo Di Antonio (cdH) pour la Wallonie, la secrétaire d'État Bianca Debaets (CD&V) pour la Région bruxelloise et Ben Weyts (N-VA) pour la Flandre, avaient demandé en 2016 au président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker de réviser le règlement européen en la matière. Cette requête est venue appuyer une demande initiale faite par les gouvernements allemand, danois et néerlandais et suivie par l'Autriche et la Suède, selon l'organisation Gaia. Cette dernière ainsi que "Eurogroup for animals" avaient remis en septembre 2017 à la Commission une pétition de 1.069.715 signatures réclamant la fin des transports d'animaux sur de longues distances dans l'UE.