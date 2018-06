Transport: les ministres européens rejettent les propositions de la Commission

(Belga) Le ministre de la Mobilité François Bellot (MR) et ses collègues étrangers de l'Alliance du routier ont fait savoir que les propositions de la Commission européenne en faveur d'une flexibilisation accrue du secteur du transport étaient inacceptables. M. Bellot l'a rappelé vendredi à l'occasion de l'inauguration du salon du poids lourd "We Are Transport" à Brussels Expo. Le vote sur ces propositions européennes, un temps prévu la semaine prochaine, est reporté.

L'Alliance du routier est une structure de concertation informelle rassemblant plusieurs pays européens: la Belgique, l'Allemagne, l'Autriche, le Danemark, la France, la Grèce, l'Italie, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, la Suède et la Suisse. Ces acteurs œuvrent à une meilleure harmonisation des règles sociales et fiscales dans le transport routier européen. Les organisations syndicales avaient déjà tiré la sonnette d'alarme il y a quelques semaines, estimant que les propositions européennes ouvraient grand la porte au dumping social et à la concurrence déloyale, selon la FGTB-UBT et la CSC-Transcom. Le vote sur ces propositions, programmé la semaine prochaine, n'aura pas lieu. Il y a de grandes chances pour que le dossier ne revienne pas avant la présidence autrichienne de l'Union européenne. (Belga)