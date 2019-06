Trois ans de retard pour le nouveau bâtiment de la VRT

(Belga) La construction du nouveau bâtiment de la VRT sur le Boulevard Auguste Reyers à Bruxelles a pris du retard. Alors que le service public flamand espérait y rentrer en 2021, son déménagement n'est pas attendu avant 2024, a indiqué un porte-parole de la VRT confirmant une information rapportée par De Tijd.

Le projet a accumulé du retard en raison notamment des coûts de construction plus élevés que prévus, détaille le porte-parole. Initialement, le budget avait été estimé à 122 millions d'euros mais à cause "de l'énorme augmentation de l'indice de construction" et le fait que les entrepreneurs opérant sur Bruxelles facturent environ 10% de surplus, l'estimation n'était plus réaliste. Le surcoût a amené la VRT a retiré des plans les quatre sous-sols les plus bas, entraînant la perte de 36 places de stationnement. Mais, le nouvel espace comptera tout de même un total de 580 emplacements de parking. Le projet remanié est estimé à 150 millions d'euros, entièrement à charge de la VRT, a précisé le porte-parole. La VRT soumettra le mois prochain à la commune de Schaerbeek la version modifiée de son autorisation de permis de bâtir, laquelle avait été présentée pour la première fois il y a deux ans. Le service public espère pouvoir débuter les travaux à la fin de l'année prochaine.