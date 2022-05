Trois entreprises liégeoises remportent les prix Trends Gazelles wallons

(Belga) Les entreprises liégeoises ADS H24, PMSweet et Multi Clever Trade ont remporté mercredi les prix Trends Gazelles pour la Wallonie, décernés par les hebdomadaires économiques Trends-Tendances et Trends.

Les prix Trends Gazelles récompensent des entreprises à croissance rapide ou "Gazelles", à la fois solides et compétitives dans leur domaine et au sein de leur province. Le dépanneur ADS H24 remporte la catégorie des petites entreprises. Fondé en 2010 et actif sur le grand Liège, il a enregistré une solide progression depuis sa reprise en 2018 et a investi dans des véhicules plus performants. PMSweet, lauréat pour les moyennes entreprises, fabrique des macarons depuis 2014 et les exporte dans le monde entier. Son chiffre d'affaires est passé de 1,7 à 18 millions d'euros entre 2016 et 2020. L'entreprise a récemment investi dans un bâtiment de 15.000 m2 à Thimister, dans la province de Liège. L'entreprise Multi Clever Trade (davantage connue sous le nom Easy Clothes), active depuis 2014 dans la vente en ligne de prêt-à-porter féminin, est récompensée dans la catégorie des grandes entreprises. La société sprimontoise écoule entre 800.000 et un million de pièces par an. En Flandre, les lauréats sont le producteur de préparations à base de pomme de terre Agristo (grandes entreprises), le regroupement de sociétés de pompes funèbres Sereni (moyennes entreprises) et le grossiste en boissons AsterX Dranken (petites entreprises).