Trois hackers ukrainiens arrêtés pour avoir piraté une centaine de sociétés américaines

(Belga) Trois hackers ukrainiens ont été arrêtés aux Etats-Unis pour avoir piraté les systèmes informatiques d'une centaine de sociétés américaines, dérobant les numéros de cartes de crédit de 15 millions de clients, a indiqué mercredi le ministère américain de la Justice.

Dmytro Fedorov, 44 ans, Fedir Hladyr, 33 ans, et Andrii Kopakov, 30 ans, sont des "acteurs-clés" du groupe de hackers connu sous le nom de FIN7 (aussi connu comme le groupe Carbanak ou Navigator), a précisé le ministère. Depuis 2015, ils se sont introduits dans les systèmes informatiques de 3.600 hôtels, restaurants et casinos dans 47 Etats américains, ainsi qu'au Royaume-Uni, en Australie et en France, dérobant des données qu'ils ont revendues ou utilisées pour leur propre profit. Fedorov a été arrêté à Bielsko-Biala (Pologne) et Kopakov en Espagne et ils sont tous deux en attente d'extradition vers les Etats-Unis. Hladyr a été arrêté à Dresde, en Allemagne, et il est détenu à Seattle, dans l'Etat de Washington, où il doit être jugé. Ils sont inculpés chacun de 26 chefs d'accusation, notamment pour association de malfaiteurs, fraude, piratage informatique, accès frauduleux à des appareils informatiques et vol d'identité aggravé. (Belga)