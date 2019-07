Trois quarts des jeunes conducteurs passent par l'auto-école pour leur permis

(Belga) Trois quarts des jeunes conducteurs de 18 à 30 ans (73%) passent par l'auto-école pour obtenir leur permis que ce soit en complément de la filière libre (37%) ou non (36%), selon une nouvelle enquête de Vias, l'institut pour la sécurité routière.

37% des conducteurs de moins de 30 ans combinent heures d'auto-école et conduite en filière libre et 36% prennent 20 heures d'auto-école pour ensuite conduire seuls avant de passer le permis, explique Vias. Les jeunes Wallons sont plus enclins à se tourner vers la filière libre (31% contre seulement 25% en Flandre et 21% à Bruxelles) et les jeunes Bruxellois sont beaucoup plus attirés par les 20 heures d'auto-école (57% contre 32% en Wallonie et 33% en Flandre). "La combinaison auto-école/filière libre semble par ailleurs avoir de plus en plus de succès. En effet, 43% des conducteurs de 18 à 24 ans l'ont choisie contre seulement 30% des 25-30 ans", explique encore Vias. (Belga)