Trump a profité de la fortune de son père via des arrangements fiscaux "douteux"

(Belga) Une enquête du New York Times (NYT) révèle mardi que le président américain Donald Trump, qui se décrit comme milliardaire autodidacte, a surtout largement bénéficié de la fortune de son père, grâce à d'ingénieux systèmes d'évasion fiscale dans les années 90. Il aurait reçu l'équivalent de 413 millions de dollars en valeur actuelle (357 millions d'euros), selon la vaste enquête du quotidien documentant 295 flux de revenus.

L'enquête se base sur des interviews d'anciens collaborateurs de Fred Trump, père de Donald Trump, et sur plus de 100.000 documents relatifs à ses larges profits. Les trois journalistes du NYT en concluent que "le président américain Donald Trump a pris part dans des régimes fiscaux douteux dans les années 1990, y compris des cas de fraude pure, qui ont considérablement augmenté la fortune qu'il a reçue de ses parents". Pourtant, "M. Trump qui a remporté la présidence en se proclamant milliardaire 'self-made', et a longtemps insisté que son père, le légendaire constructeur new-yorkais Fred C. Trump, n'avait fourni presque aucune aide financière". Il apparait désormais que Donald Trump a au contraire bénéficié de 413 millions de dollars de l'empire immobilier de son père, et ce depuis sa naissance. "La plupart de cet argent revenait à M. Trump car il aidait ses parents à échapper à l'impôt", révèlent les journalistes. M. Trump aurait facilité des déductions fiscales indues valant des millions de dollars et aurait aussi contribué à établir une stratégie pour sous-évaluer la fortune immobilière de ses parents, par centaines de milliers de dollars, à l'heure d'hériter. Le NYT observe que les services fiscaux américains ont opposé peu de résistance. En tout, les parents Fred et Mary auraient transféré plus d'un milliard de dollars à leurs enfants, ce qui aurait dû générer au moins 550 millions de dollars en taxes sous le régime fiscal de 55% imposés aux dons et héritages. Les largesses de Fred Trump ont aussi permis d'éponger les échecs financiers de son fils. Le patriarche a aussi offert de multiples prêts à Donald Trump qui n'ont pas été remboursés. "Ce qu'il ressort de ces preuves est une biographie financière du 45e président fondamentalement à rebours de l'histoire que M. Trump a vendu dans ses livres, shows télévisés et au cours de sa vie politique". Or l'investigation "montre clairement que dans chaque étape de la vie de M. Trump, ses finances étaient étroitement liés avec, ou dépendantes de, la richesse de son père". L'enquête porte sur des dizaines de milliers de documents confidentiels tels que des relevés bancaires, des audits financiers, livres de comptabilité et factures, mais aussi 200 déclarations d'impôts de Fred Trump, ses sociétés et divers partenariats et fonds. Les journalistes n'ont toutefois pas eu accès aux déclarations fiscales du président lui-même, qui a toujours refusé de les divulguer, contrairement à ses prédécesseurs. Les semaines précédant la publication de l'article, le président a été sollicité à plusieurs reprises pour commenter l'enquête, ce qu'il a refusé de faire. Un de ses avocats, Charles Harder, cité par le journal, a néanmoins qualifié de "100% fausses" et "diffamatoires" les allégations de fraude et évasion fiscale. "Il n'y a pas eu d'évasion fiscale ou de fraude par qui que ce soit", a-t-il assuré. (Belga)