Trump veut supprimer les subsides pour les véhicules électriques

(Belga) L'administration Trump veut mettre fin aux subventions à l'achat de voitures électriques, a annoncé lundi le conseiller économique de la Maison blanche, Larry Kudlow.

Interrogé sur la décision annoncée la semaine dernière par General Motors de fermer des usines aux Etats-Unis et de supprimer 8.000 emplois en Amérique du Nord, Larry Kudlow a indiqué s'attendre à ce que l'achat de voitures électriques ne soit plus aidé à compter de 2020 ou 2021. Le conseiller de Donald Trump a ajouté que d'autres subventions mises en place par l'administration Obama devraient être supprimées, dont celles en faveur des énergies renouvelables. Comment Donald Trump compte-t-il s'y prendre pour supprimer la déduction d'impôt de 7.500 dollars accordée lors de l'achat d'un véhicule électrique? Rien n'est clair. D'autant qu'il ne pourra pas agir sans l'aval du Congrès, selon des experts. Le président des Etats-Unis est un ardent défenseur des énergies fossiles, comme le charbon et le pétrole. (Belga)