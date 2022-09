TUI déroute des vols de Schiphol vers Zaventem en octobre

(Belga) La compagnie aérienne TUI fly va dérouter un certain nombre de vols de l'aéroport Schiphol d'Amsterdam vers Brussels Airport pendant le mois d'octobre. Cette décision est motivée par le manque de personnel qui crée une situation d'engorgement à l'aéroport de Schiphol, a déclaré TUI Nederland.

Concrètement, les vols à destination de Tenerife, Kos, Majorque, la Crète et la Gambie, normalement opérés depuis Schiphol, entre le 10 et le 31 octobre, seront transférés vers Brussels Airport, confirme Piet Demeyere, porte-parole de TUI en Belgique. Les passagers concernés par ces changements seront informés dans les plus brefs délais. Les vols déviés vers la Belgique seront exploités par TUI fly Belgium ou la compagnie aérienne estonienne Smartlynx. Le nombre de vols concernés ainsi que le nombre de passagers impactés n'étaient pas encore connus lundi soir. (Belga)