TUI fly met en service le dernier-né de la famille Boeing

(Belga) La flotte de TUI fly s'est enrichie, lundi, du nouveau Boeing 737 MAX, le dernier-né de la famille Boeing. L'appareil, plus silencieux et plus économe en carburant, transportera les premiers passagers belges à la fin de la semaine.

Le 737 MAX a été officiellement remis au groupe TUI au cours d'une cérémonie organisée à Seattle, où se trouve le siège de l'entreprise américaine. C'est qu'il s'agit du premier exemplaire des 70 appareils de ce type commandés par TUI, 4 des 5 premiers avions étant destinés à TUI fly. L'appareil livré ce lundi, destiné à des vols moyen courrier et comportant 189 places, sera basé à Brussels Airport, où il atterrira pour la première fois mardi vers 11h00. Le premier vol commercial, sans doute à destination de Tenerife, est quant à lui prévu pour la fin de la semaine. Le nouvel appareil assurera également des vols à partir des aéroports régionaux (Charleroi, Liège, Ostende et Anvers) où TUI fly est présent. "Le 737 MAX est d'une importance stratégique pour TUI", a déclaré Gunther Hofman, managing director de TUI fly Benelux. "En tant que groupe, nous croyons qu'opérer avec une flotte plus favorable à l'environnement nous donnera un avantage vis-à-vis des aéroports qui manquent de capacité. Nous croyons que les slots seront attribués sur la base de critères tels que la pollution sonore et environnementale", a-t-il ajouté. Selon le responsable, l'empreinte sonore des 737 MAX est 40% plus basse que celle des appareils de la génération précédente. Quant à la consommation de carburant, elle est inférieure de 14%, grâce notamment aux nouveaux moteurs. TUI Group, qui compte 6 compagnies aériennes, a commandé un total de 70 avions 737 MAX, dont 52 MAX 8 et 18 MAX 10. Au prix catalogue, un appareil MAX 8 vaut 117,1 millions de dollars (94 millions d'euros) mais le prix payé par TUI "tourne autour des 50 millions d'euros par appareil", a-t-on appris à Seattle. (Belga)