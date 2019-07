TUI Fly plus sévère pour les bagages à main, qui seront d'office contrôlés au check-in

(Belga) TUI Fly renforce désormais ses normes pour les bagages à main afin de faciliter l'embarquement. Leur poids, de maximum 10 kg, et leurs dimensions seront en effet désormais rigoureusement contrôlés lors de l'enregistrement des bagages. S'ils sont trop grands ou trop lourds, ces sacs et/ou valises devront aller en soute, avec un supplément à payer, prévient lundi la compagnie aérienne belge.

L'espace à bord des avions est limité et il est parfois impossible de ranger tous les bagages à main, de plus en plus nombreux à être hors dimensions, dans les coffres prévus à cet effet en cabine, constate TUI Fly. Ceux-ci sont alors souvent placés en la soute. Cela peut causer l'insatisfaction du vacancier concerné mais provoque surtout une perte de temps inutile, qui n'est pas agréable pour les autres passagers et peut même retarder le décollage du vol. La compagnie belge a dès lors décidé de prendre des mesures et de sensibiliser les voyageurs. Seul un bagage à main de 10 kg maximum et ne dépassant pas les dimensions 55 x 40 x 20 cm est autorisé par passager. Ces normes n'étaient jusqu'à présent pas rigoureusement contrôlées à l'enregistrement, ce qui menait à un nombre important de bagages trop lourds ou trop grands à bord des avions. Ce sera désormais le cas et un supplément sera à payer le cas échéant afin de mettre le bagage en soute. Une campagne de sensibilisation a été lancée dans les différents aéroports, sur les réseaux sociaux, dans les brochures et dans les documents de voyage. TUI fly rappelle en outre que des bagages plus légers permettent de diminuer les émissions de CO². (Belga)