TUI propose des voyages déduits des montants payés à Thomas Cook

Le tour-opérateur TUI propose aux clients concernés par l'annulation de leurs vacances avec Thomas Cook de réserver un nouveau voyage avec déduction des montants déjà versés, indique-t-il vendredi. Sur la base d'une procuration et du dossier du client, TUI propose de se charger de la gestion administrative du recouvrement auprès du Fonds de Garantie Voyages.

"Cette procédure prend du temps et les vacanciers souhaitent avoir rapidement la certitude de pouvoir partir", indique TUI. Si la nouvelle date de départ tombe au moins 45 jours après la date de réservation, la procédure peut également se faire en ligne, ajoute la compagnie. Le Fonds de garantie voyages a assuré vendredi avoir les reins assez solides pour gérer la faillite du voyagiste Thomas Cook et rembourser tous les voyageurs lésés. Le Fonds demande toutefois du temps pour gérer les dossiers de remboursement et rappelle que la priorité va actuellement au rapatriement des voyageurs. Jeudi, Brussels Airlines avait aussi lancé une offre promotionnelle. La compagnie aérienne, qui a exploité la majorité des vols Thomas Cook Belgique/Neckermann, dispose, en raison de la faillite de Thomas Cook, de disponibilités supplémentaires sur ses vols vers des destinations de vacances populaires. Des réductions sont accordées sur des vols opérés jusqu'à la fin octobre, essentiellement à destination du bassin méditerranéen.