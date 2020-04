(Belga) Le tour-opérateur TUI s'attend à une reprise assez lente de l'activité touristique. "La réouverture se produira progressivement et régionalement", explique le patron Fritz Joussen dans une lettre à son personnel. "Les îles Baléares et Canaries pourront par exemple accueillir plus rapidement les vacanciers que l'Espagne continentale", commente-t-il.

"L'industrie et le monde politique vont tout faire pour permettre une reprise des voyages." La Grèce, Chypre, la Bulgarie et le Portugal ont ainsi déjà discuté avec TUI et "on se prépare là-bas intensivement à un retour des touristes". Mais, avant, les restrictions de vol et de voyages que les autorités ont imposées doivent être adaptées. TUI a interrompu ses activités jusqu'au 15 mai. L'Allemagne a toutefois prolongé jusqu'au 14 juin mercredi son avis négatif pour les voyages internationaux. En Belgique, TUI Belgium a annulé tous les séjours de vacances et vols jusqu'au 7 juin au moins. (Belga)