TUI souhaite des précisions concernant les voyages hors espace Schengen

(Belga) "Nous avions besoin d'une date et d'un plan concret, mais il est également temps de clarifier la situation des pays qui ne font pas partie de l'espace Schengen", a déclaré le porte-parole de TUI, Piet Demeyere, mercredi sur Radio 1. Cette déclaration intervient après l'annonce du Conseil national de sécurité de rouvrir les frontières belges pour les pays de l'espace Schengen à partir du 15 juin.

Si TUI se réjouit de la réouverture des frontières, un tiers de l'offre du tour-opérateur concerne des pays en dehors de l'espace Schengen, comme la Turquie, le Maroc et l'Égypte, et il est donc temps de clarifier la situation pour ces pays, a précisé M. Demeyere. Les avions de TUI resteront au sol au moins jusqu'au 18 juin. "Le 19 juin est le premier jour où l'on peut voler à nouveau et nous travaillons actuellement sur un nouveau calendrier en tenant compte de la limitation de l'espace Schengen", a déclaré M. Demeyere. (Belga)