Uber abandonne le camion autonome pour se concentrer sur la voiture

"Nous avons décidé d'arrêter le développement de notre programme de camion autonome et d'avancer exclusivement sur les voitures" autonomes, a indiqué Eric Meyhofer, à la tête d'Uber Advanced Technologies Group, dans un mail à l'AFP. "Nous pensons que concentrer l'énergie et l'expertise de toute l'équipe sur (la voiture) est la meilleure voie à prendre", a-t-il ajouté, alors même qu'Uber avait annoncé en mars dernier commencer à faire rouler aux Etats-Unis des camions autonomes pour transporter des marchandises sur de longues distances. Uber continue néanmoins ses activités dans le transport routier traditionnel, avec son application Uber Freight, qui met depuis 2017 en relation chauffeurs routiers et entreprises désireuses de transporter des marchandises, précise le groupe. Uber s'était lancé dans le camion autonome en rachetant la startup Otto en 2016. Co-fondée par un ancien ingénieur de chez Waymo (filiale conduite autonome d'Alphabet/Google), Otto s'était retrouvée au coeur d'un procès en février, Waymo accusant son ex-employé de lui avoir volé des technologies sur la conduite autonome, arrivées in fine entre les mains d'Uber quand ce dernier a racheté Otto. L'affaire s'était soldée par un accord amiable, Uber acceptant de verser près de 250 millions de dollars à Waymo et promettant de ne pas se servir des brevets en question. Outre les voitures sans conducteur, Waymo travaille aussi sur des camions autonomes et a commencé des tests sur route il y a quelques mois. Uber avait annoncé la semaine dernière reprendre timidement ses essais de voiture autonome sur voie publique, mais en mode manuel, après un arrêt des tests suite à un accident mortel impliquant l'une de ses voitures en mode autonome en mars en Arizona.