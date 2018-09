Uber se lance lundi dans trois villes du sud de la France

Les chauffeurs de la plateforme Uber arrivent à Aix-en-Provence, Avignon et Toulon ce lundi, d'après Steve Salom, directeur général d'Uber en France, Suisse et Autriche, interviewé dans le Journal du Dimanche (JDD).

La plateforme de réservation de voiture avec chauffeur (VTC) porte ainsi à 15 le nombre de villes françaises où ses chauffeurs opèrent, après des tests effectués en juillet et en août.

"Six cents chauffeurs ont réalisé leur activité avec nous cet été dans ces trois villes et nous y avons enregistré 40.000 demandes de courses", précise Steve Salom au JDD, avant d'ajouter: "Et d'ici la fin de l'année nous ouvrirons une autre métropole française".

Les relations entre les chauffeurs de VTC et ceux des taxis traditionnels ont été émaillées d'incidents ces dernières années, notamment à Marseille.

En 2016 un tribunal a débouté l'Union nationale des taxis et le Syndicat des taxis marseillais et de Provence qui s'étaient constitués partie civile contre deux chauffeurs Uber qu'ils accusaient d'exercice illégal de l'activité d'exploitant taxi.

Uber s'est aussi régulièrement trouvé sous le feu des critiques sur le front social en 2017, ses collaborateurs dénonçant la précarité de leur statut d'indépendant, avec des conditions de travail dégradées ou encore des risques d'accidents. Pour y répondre, la compagnie avait notamment mis en place une protection sociale pour ses chauffeurs en France en octobre 2017, avant de l'étendre aux coursiers en janvier.

Le patron d'Uber France se plaint lui de la longueur des démarches et examens obligatoires imposés aux chauffeurs: "Devenir conducteur de VTC, c'est un parcours du combattant en France. Il faut compter de 6 à 12 mois. C'est plus long que partout ailleurs en Europe. En Suisse, par exemple, cela dépasse rarement 2 mois", déclare-t-il au JDD.

D'après l'hebdomadaire, 28.000 chauffeurs travaillent via la plateforme Uber en France.