Uber vise une valorisation entre 80 et 90 milliards de dollars

(Belga) Uber vise pour l'instant une valorisation comprise entre 80 et 90 milliards de dollars à l'occasion de son entrée en Bourse, une des plus attendues de l'année, selon l'agence Bloomberg jeudi.

Le leader de la réservation de voitures avec chauffeurs prévoit pour l'instant de débuter sa cotation --attendue en mai-- à un prix situé entre 44 et 50 dollars l'action, ce qui lui permettrait de lever entre 8 et 10 milliards de dollars d'argent frais, a écrit Bloomberg, citant des source proches du dossier. Ces chiffres pourraient varier en fonction de l'intérêt des investisseurs, que le groupe devrait commencer à approcher prochainement. Cette "tournée" des investisseurs précède traditionnellement la cotation en Bourse et permet de fixer le prix exact de l'action lors de la première cotation. Cette fourchette valoriserait donc l'entreprise entre 80 et 90 milliards, soit un peu moins que les 100 milliards de dollars évoqués jusque-là par des sources à l'AFP. Cela ferait toujours néanmoins entrer le groupe américain basé à San Francisco dans le club des plus grosses entrées en Bourse de l'Histoire. Uber avait officialisé le 11 avril son projet d'IPO (Initial Public Offering). Alors que des valorisations allant jusqu'à 120 milliards de dollars avaient circulé, les ambitions d'Uber ont, semble-t-il, été assagies après les débuts boursiers difficiles de son principal concurrent aux Etats-Unis, Lyft. Introduit fin mars à 72 dollars, le titre Lyft a fini à 56,34 dollars jeudi sur le Nasdaq. (Belga)