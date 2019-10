Umicore inaugure une usine de production de catalyseurs en Corée du Sud

(Belga) Umicore a inauguré mercredi sa nouvelle usine de production de catalyseurs pour piles à combustibles à SongDo Incheon City, dans la région de Séoul, en Corée du Sud, annonce le groupe spécialisé dans la technologie des matériaux et le recyclage. Le site se trouve à proximité du centre de développement technologique pour catalyseurs.

L'usine, qui devrait être entièrement opérationnelle en 2020, soutiendra la croissance de Hyundai Motors Group ainsi que celle d'autres clients du secteur automobile, précise le groupe. Le marché des catalyseurs pour piles à combustible prend de l'ampleur et est soutenu à la fois par l'intensification de la législation sur la mobilité propre et par une plus grande prise de conscience au niveau mondial des défis liés au changement climatique, analyse Umicore. "Les piles à combustible sont une alternative écologique aux moteurs à combustion pour les groupes motopropulseurs. Elles associent les avantages environnementaux des véhicules électriques à l'autonomie et au temps de ravitaillement des moteurs à combustion interne d'aujourd'hui." Le groupe mondial emploie actuellement 10.700 personnes. (Belga)