Umicore réorganise ses activités de cobalt et annonce la suppression de 165 emplois

(Belga) Umicore, spécialisé dans la technologie des matériaux, souhaite rationaliser ses activités de cobalt, prévoyant dès lors une réduction de 165 postes à Olen (province d'Anvers) par "attrition naturelle", a indiqué le groupe belge mercredi par communiqué.

La direction a pour ambition de transférer le raffinage du cobalt et une partie des activités de transformation du cobalt de l'usine d'Olen en Belgique vers la raffinerie récemment acquise de Kokkola, en Finlande. Le transfert des activités devrait être finalisé d'ici mi-2023 et entraîner une réduction de 165 postes à Olen par "attrition naturelle". "Cette raffinerie à la pointe de la technologie est l'une des plus grandes raffineries de cobalt au monde et permet à la business unit de produire à plus grande échelle et de manière concurrentielle", précise le groupe. Le groupe annonce par ailleurs la fermeture de l'usine d'Arab, en Alabama (Etats-Unis), impactant 42 postes. (Belga)