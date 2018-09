(Belga) Un apprenti coûte 18.300 euros à une entreprise, rapporte La Libre Belgique lundi sur base d'une étude de l'Union des classes moyennes qui s'inquiète des coûts élevés de la formation en alternance.

La formation en alternance est "la voie royale pour créer son propre emploi ou créer un emploi de salarié", assure Pierre-­Frédéric Nyst, président de l'UCM. Toutefois, l'étude de l'UCM établit qu'accueillir un apprenant entre 3 et 4 jours par semaine sous contrat d'alternance (3 ans de formation) coûte en moyenne à une T/PME (moins de 20 personnes), pour chaque année de formation, plus de 11.750 euros. Sous convention de stage (2 ans de formation), la facture grimpe à plus de 18.300 euros. La première année de formation est de loin la plus coûteuse : 9.000 euros doivent être investis. Or, l'UCM relève qu'en 2017, les pouvoirs publics ont injecté quelque 91 millions d'euros dans l'IFAPME (Région wallonne) et la SF/EFPME (Région de Bruxelles­-Capitale), soit environ 4.700 euros par personne, ce qui s'avère trop peu. "Au total, plus de 18.000 euros, c'est beaucoup, mais on croit à l'alternance. Ce qu'on demande, c'est au-delà d'un soutien à la formation plus appuyé, de l'ordre de 10 euros par heure de formation, c'est aussi une modernisation des organismes de formation. Il faut une seule plate­forme qui informe tout le monde, pour mieux préparer la transition 4.0 dans le domaine de la digitalisation", conclut le président de l'UCM. (Belga)