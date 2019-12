Un avion de Brussels Airlines en panne: 106 passagers bloqués à Malaga

(Belga) En raison d'un problème technique, un avion de Brussels Airlines n'a pas pu quitter, dimanche, Malaga pour Bruxelles avec ses 106 passagers. Lundi, l'avion n'était pas encore réparé et les passagers devront passer une nuit supplémentaire à Malaga, indique Brussels Airlines.

Brussels Airlines a envoyé des pièces détachées vers Malaga mais le problème ne pourra pas être résolu lundi. Le vol repartira au plus tôt mardi. Les passagers coincés ont été conduits de nouveau dans un hôtel. "Nous présentons nos excuses et essayons de faire rentrer les gens chez eux le plus rapidement possible", a déclaré la porte-parole Kim Daenen. Les voyageurs peuvent demander une compensation. (Belga)