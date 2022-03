Un avion militaire américain disparu en Norvège

(Belga) Un avion militaire américain avec un équipage de quatre personnes participant à des manœuvres de l'Otan en Norvège a été porté disparu vendredi, ont indiqué les services de secours du pays scandinave.

"Un avion militaire américain, US OSPREY, a été porté disparu à 18h26 (17h26 GMT) au sud de Bodø" (nord), ont indiqué les services de secours (HRS) de la Norvège du Nord dans un communiqué précisant que les conditions météorologiques dans la région étaient mauvaises. Quatre personnes étaient à bord de l'appareil en mission d'entraînement dans le cadre de l'exercice Cold Response, qui implique 200 avions et une cinquantaine de navires. "À 21h17, des découvertes ont été faites depuis les airs (dans la zone de la disparition) à Gråtådalen à Beiarn. En raison des conditions météorologiques, il n'a pas été possible de descendre sur le site", a indiqué le communiqué, qui ajoute que les secours sont en route. "Nous ne sommes pas sur le site lui-même, nous ne savons donc rien des quatre personnes qui étaient à bord. Mais nous savons qu'il s'agit d'un site de crash", a dit à la télévision publique NRK un porte-parole de HRS, Jan Eskil Severinsen. L'exercice Cold Response 2022 vise à tester la capacité de la Norvège à recevoir des renforts extérieurs en cas d'agression par un pays tiers, en vertu de l'article 5 de la Charte de l'Otan qui oblige ses membres à venir au secours d'un des leurs. (Belga)