Un avion transportant le rappeur américain Post Malone atterrit en urgence

(Belga) Plus de peur que de mal: un petit avion transportant le rappeur Post Malone a dû faire un atterrissage d'urgence dans un aéroport de l'Etat de New York mardi après que deux de ses pneus eurent éclaté au décollage, selon l'agence de supervision de l'aviation américaine.

L'avion, un Gulfstream G-IV, était parti à 10H50 (14H50 GMT) à destination de Londres depuis Teterboro dans le New Jersey, petit aéroport situé à une quinzaine de kilomètres à l'est de New York, souvent utilisé par les personnalités, a confirmé dans un tweet la FAA, l'agence qui supervise le transport aérien américain. Deux des pneus du train d'atterrissage ont éclaté après le décollage, a précisé la FAA, confirmant des informations du site de célébrités TMZ, premier à avoir révélé que l'interprète de "Rockstar" se trouvait à bord. L'information a été immédiatement reprise sur les réseaux sociaux, suscitant des réactions inquiètes des fans du célèbre rappeur de 23 ans, qui ont ensuite suivi à la trace le parcours de l'avion. Selon la FAA et l'itinéraire tweeté par le site FlightRadar, l'avion, qui transportait 16 personnes au total selon TMZ, a longuement tourné en rond, afin de vider son réservoir d'essence, avant d'"atterrir sans encombre" à 15h50 (19H50 GMT) à l'aéroport de Stewart, un aéroport servant les compagnies à bas coût situé à une centaine de kilomètres au nord de New York. Post Malone a confirmé dans un tweet qu'il était bien arrivé. "J'ai atterri, les gars. Merci pour vos prières. J'ai du mal à croire combien de personnes ont souhaité ma mort. Allez vous faire f...tre. Mais pas aujourd'hui", a-t-il tweeté. (Belga)