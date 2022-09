Un bac du Plan incliné de Ronquières à l'arrêt après un incident technique

(Belga) Un bac du Plan incliné de Ronquières, sur le canal Bruxelles-Charleroi, était à l'arrêt mercredi après-midi, après un incident technique. Le SPW Mobilité a indiqué qu'un des huit câbles de traction d'un des bacs a cédé, ce qui a provoqué la mise à l'arrêt. La porte-parole du SPW Mobilité a précisé que le bac concerné n'avait pas bougé après l'incident.

Une équipe d'électromécaniciens a été envoyée sur place pour examiner le problème technique et trouver une solution dès que possible pour éviter que le trafic sur le canal soit perturbé trop longtemps. Le canal Charleroi-Bruxelles est un canal à grand gabarit accessible aux péniches de 1.350 tonnes. Il s'inscrit dans un axe nord-sud reliant le port d'Anvers, via le canal maritime de Bruxelles à l'Escaut et à la vallée de la Sambre, et à Mons et au nord de la France via le canal du Centre et l'ascenseur géant de Strépy-Thieu.