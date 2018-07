Un bénéfice record pour Volvo au deuxième trimestre

(Belga) Le constructeur automobile Volvo a engrangé au deuxième trimestre un bénéfice (avant intérêts et impôts, EBIT) record de 4,2 milliards de couronnes (410 millions d'euros), en hausse de 28,6% par rapport à la même période l'an dernier, a-t-il indiqué dans un communiqué.

Le chiffre d'affaires a bondi de 26,9%, à 66 milliards de couronnes (6,4 milliards d'euros). Ces progressions s'expliquent par une forte hausse des ventes, le constructeur suédois ayant écoulé 170.232 véhicules (+14,6%). Les Etats-Unis ont largement contribué à cette hausse des ventes (+33%). Sur le premier semestre, l'EBIT progresse de 15,7%, à 7,8 milliards de couronnes (760 millions d'euros), là encore un record pour un semestre. En six mois, 317.639 voitures ont été vendues. "Ces résultats confirment que Volvo Cars est maintenant bien positionné pour une croissance internationale durable", a commenté le CEO Håkan Samuelsson qui s'attend à boucler 2018 sur des ventes records. La société a complètement modifié ses opérations après sa reprise en 2010 par le groupe chinois Zhejiang Geely, rappelle-t-elle dans un communiqué. Elle a entièrement revu son portefeuille de marques ces dernières années. Au premier semestre 2018, le nouveau V60 premium estate et la S60 premium sedan ont été lancés alors qu'une nouvelle usine ouvrait en Caroline du Sud, la première aux Etats-Unis. Le site gantois du groupe profite pleinement de cet essor et a dû augmenter la production de ses SUV XC40 pour le marché occidental. (Belga)