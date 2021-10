Un Boeing 787 converti en centre de vaccination en Nouvelle-Zélande

(Belga) La compagnie aérienne Air New Zealand va transformer un de ses Boeing 787 Dreamliners en un centre de vaccination contre le coronavirus ce week-end afin d'encourager la population locale à se faire vacciner.

Les participants devront s'inscrire à cet événement prévu samedi à l'aéroport d'Auckland. Ils entreront par la porte avant de l'appareil et prendront place en première classe pour se voir administrer une dose du vaccin Pfizer/BioNTech. "Ils passeront ensuite en classe économique où il leur sera possible de prendre un snack pendant qu'ils observent un temps de repos obligatoire avant de pouvoir débarquer", indique la page Facebook de l'événement. La campagne de vaccination a du mal à décoller en Nouvelle-Zélande. À peu près la moitié de la population est ainsi protégée contre le Covid-19. Seul le vaccin Pfizer/BioNTech est administré sur cette île de l'Océanie. La Nouvelle-Zélande avait fermé ses frontières au début de la pandémie et avait imposé des restrictions de voyage strictes. Bon nombre de ses 5 millions d'habitants n'ont donc pas repris l'avion depuis lors. (Belga)