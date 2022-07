"Un passager a frappé le conducteur au visage": un chauffeur de bus De Lijn grièvement blessé après une agression à Dilbeek

Un chauffeur de bus De Lijn a été grièvement blessé lors d'une agression à Dilbeek, dans le Brabant flamand, jeudi après-midi, ont indiqué le parquet de Hal-Vilvorde et la société de transport, confirmant une information du Nieuwsblad. L'auteur présumé, un homme de 18 ans, a été identifié sur la base d'images de surveillance dans le bus.

L'incident s'est produit jeudi vers 13h30 dans un bus de la ligne 128, entre Ninove et Bruxelles, à Itterbeek près de Dilbeek. "Un passager s'est avancé et a frappé le conducteur au visage", a déclaré la porte-parole de la société. "Notre chauffeur a pu arrêter le bus mais a été grièvement blessé et a été transporté à l'hôpital en ambulance."

Selon le parquet de Hal-Vilvorde, l'homme est en incapacité de travail pour au moins quatre jours. Le passager se serait énervé parce que le bus n'avait pas fait de halte à un arrêt et a pris la fuite après l'agression. L'incident a été filmé par les caméras de surveillance du bus. "Ces images ont été transmises à la police", a ajouté la porte-parole de De Lijn.