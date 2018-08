Un cofondateur de Darty s'inquiète de la "menace" Amazon, devenu un "monstre tentaculaire"

Bernard Darty, cofondateur de l'enseigne Darty rachetée en 2016 par la Fnac, tire la "sonnette d'alarme" face à la menace que représente selon lui la "pieuvre Amazon" pour les commerces physiques, dans une tribune publiée dans Les Echos de vendredi.

Si rien n'est fait pour contrer le géant américain du commerce en ligne, "le commerce classique que nous connaissons à travers ses installations physiques et ses magasins, déjà gravement atteint, risque d'être complètement dévasté", s'inquiète Bernard Darty.

L'ancien patron de 83 ans s'insurge contre le modèle économique d'Amazon. La firme doit désormais sa rentabilité en grande partie à sa division "cloud" (location d'hébergements en ligne), Amazon Web Services, qui a vu son chiffre d'affaires bondir de près de 50% au deuxième trimestre et lui permet d'être de plus en plus rentable après avoir mis de nombreuses années à devenir profitable.

Pour Bernard Darty, cette activité "vient compenser les pertes de la vente au détail, et (...) détruira purement et simplement tous ses concurrents".

"Qui peut résister face à un commerçant qui travaille à perte ?" demande le cofondateur.

Il constate que "de nombreux locaux ne trouvent pas preneur" dans les centres commerciaux français et que "les performances du commerce classique sont pour la plupart en décroissance".

Sachant qu'Amazon est présent dans des secteurs de plus en plus variés, des produits culturels à l'alimentaire en passant par l'assurance, Bernard Darty craint qu'il faille bientôt "dire adieu à nos rues commerçantes".

Il envisage un futur dans lequel les courses se feront toutes sur Amazon: "Il lui sera alors facile d'imposer sa loi, ses loyers et ses conditions, et tous les anciens ou nouveaux acteurs du commerce deviendront les vassaux du seigneur Amazon".

Bernard Darty a commencé sa carrière dans l'entreprise textile familiale dans les années 1950. Impressionné par les grandes surfaces américaines dans les années 1960, "il s’en inspire et y ajoute de manière inédite pour l’époque la livraison et le service après-vente inclus dans le prix et effectué en interne", d'après sa biographie sur le site www.bernard-darty.com.

Fnac Darty a lancé en octobre un programme de fidélisation pour mieux résister à la montée en puissance de son rival américain Amazon.

Fort du constat que les abonnés à la Fnac (Fnac+) ou à Amazon (Amazon prime) dépensaient davantage que les clients non fidélisés, le distributeur offre désormais la livraison le jour même dans les deux enseignes, et une assistance technique illimitée pour les seuls clients Darty+.

Dans sa tribune, le cofondateur n'offre pas de solution pour freiner le "monstre tentaculaire", mais envisage une intervention "des législateurs et des gouvernements pour prendre des mesures aussi bien réglementaires que fiscales".