Un F-16 belge s'écrase dans le Morbihan: les deux pilotes en vie

Un avion militaire belge de type F-16 s'est écrasé jeudi matin dans le Morbihan, sans faire de victime, mais l'un des deux pilotes est suspendu à une ligne haute tension par son parachute, a annoncé la préfecture dans un communiqué.

"Cet avion avait décollé de Florennes (Belgique) et se rendait à la base aéronautique navale de Lann-Bihoué (Morbihan)", a précisé la préfecture. "Le pilote et son co-pilote ont pu s’éjecter avant le crash. Ils ont été tous les deux localisés et sont en vie", a-t-elle ajouté.

Selon la préfecture, cet avion "n’était pas armé et son chargement est en cours d’expertise".

L’un des pilotes a déjà pu être pris en charge par les services de secours déployés sur site.

Le second est actuellement suspendu à une ligne haute tension par son parachute et les services de RTE, le gestionnaire du réseau électrique haute tension, sont sur place pour aider à la récupération du militaire, ajoute la préfecture du Morbihan.

Un périmètre de sécurité de 500 m a été mis en place autour du site du crash aérien et la gendarmerie est sur place pour sécuriser la zone.

Le préfet du Morbihan a déclenché une cellule de crise à 11h15. Quarante sapeurs-pompiers et 20 engins de secours du SDIS du Morbihan sont mobilisés.

"On peut confirmer qu'un F-16 biplace qui effectuait un vol d'entraînement s'est écrasé ce matin près de Lorient. Les deux occupants ont réussi à s'éjecter, les sièges éjectables ont fonctionné. Une équipe de la Direction de la sécurité aérienne de la Défense se rend sur place depuis la Belgique", a indiqué la Défense belge.