Un gros tiers des congés parentaux sont pris par des hommes

(Belga) Depuis le début de l'année, 34,57% de tous les congés parentaux pris l'ont été par des hommes, pour 65,43% par des femmes, constate vendredi Partena Professional sur base d'une analyse des données de plus de 150.000 travailleurs. La part du nombre de congés parentaux pris par des hommes est en augmentation par rapport à 2019, où elle s'élevait alors à 31,08%.

La plus forte augmentation est observée chez les hommes entre 30 et 49 ans, note Partena Professional. "La proportion de congés parentaux pris par les hommes augmente logiquement avec l'âge. Alors qu'en dessous de 42 ans, ce sont principalement les femmes qui prennent ces congés, après 42 ans, la proportion s'inverse et ce sont les hommes qui prennent le plus ces congés", souligne la société de ressources humaines, qui publie son analyse à l'occasion de la Fête des pères. Le niveau d'éducation joue également un rôle dans la prise de ces congés parentaux chez les hommes. Plus le niveau d'éducation est élevé, moins les hommes sont susceptibles de prendre ce type de congés. Pour s'occuper de son enfant, le travailleur a la possibilité de prendre deux types de congé indemnisé par l'Onem, lesquels sont cumulables, rappelle Partena Professional. Le congé parental, d'une part, permet au travailleur de suspendre complètement ses prestations (pendant 4 mois) ou de les réduire de moitié (pendant 8 mois), d'un cinquième (pendant 20 mois) ou d'un dixième (pendant 40 mois). Ce congé doit débuter avant que l'enfant n'atteigne l'âge de 12 ans. La limite d'âge est fixée à 21 ans lorsqu'il s'agit d'un enfant handicapé. Le travailleur peut d'autre part bénéficier d'un crédit-temps avec motif pour "prendre soin d'un enfant de moins de 8 ans" ou pour "prendre soin d'un enfant handicapé de moins de 21 ans" pour une durée de 51 mois et cela, quelle que soit la forme (suspension totale des prestations, réduction d'un demi ou d'un cinquième). (Belga)