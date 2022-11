Un hélicoptère déployé mercredi après-midi sur le chantier du téléphérique de Huy

(Belga) Un hélicoptère sera déployé, mercredi après-midi, sur le chantier du téléphérique de Huy, ont annoncé mardi soir les autorités locales à l'agence Belga.

Dans le cadre du chantier de reconstruction du téléphérique de Huy, un transport héliporté est programmé, mercredi entre 14h00 et 16h00, entre le port de Statte et le fort de Huy. L'opération consistera en l'acheminement de pièces destinées à consolider les pylônes érigés sur la colline de la Sarte. Plusieurs trajets sont prévus. Au moment où l'hélicoptère sera en action, la circulation fluviale sera interrompue. La nationale 90 sera alors également fermée à la circulation, entre Ben-Ahin et Huy. Le nouveau téléphérique reliera la rive gauche de la Meuse au fort de Huy et au centre récréatif du Mont Mosan. Il devrait être opérationnel dans le courant du deuxième semestre 2023, un peu plus de dix ans après l'accident survenu le 6 avril 2012, lorsqu'un hélicoptère avait percuté le dispositif. (Belga)