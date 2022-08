Un hélicoptère militaire pakistanais porté disparu avec 6 personnes à bord

(Belga) Un hélicoptère de l'armée pakistanaise transportant six personnes, dont un haut gradé, a disparu lundi pendant des opérations de secours face aux inondations meurtrières qui touchent le sud-ouest du pays, a indiqué l'armée.

"Un hélicoptère de l'armée pakistanaise qui participait à des opérations de secours dans le cadre des inondations à Lasbela, au Baloutchistan, a perdu le contact" avec le contrôle aérien, a déclaré l'armée pakistanaise dans un communiqué. Le communiqué précise que parmi les passagers se trouvait le "commandant du 12e corps qui supervisait les opérations de secours dans le cadre des inondations au Baloutchistan". Les circonstances de la disparition de l'appareil n'ont pas été précisées. Le commandant, le lieutenant-général Sarfraz Ali, est le plus haut responsable de l'armée dans la région et l'un des plus hauts gradés de l'armée pakistanaise. "La police, l'armée et les services de secours locaux sont à (la) recherche" de l'hélicoptère, a déclaré à l'AFP un responsable de la police locale. Le Premier ministre Shehbaz Sharif, qui s'était rendu dans la province lundi pour inspecter les opérations de secours, a qualifié l'incident d'"alarmant", adressant sur Twitter les prières de la "nation tout entière" pour "le retour de ces enfants du pays venus aider les victimes des inondations". L'armée est l'institution la plus puissante du Pakistan, et les autorités civiles dépendent fortement d'elle lorsque surviennent des catastrophes naturelles telles que des inondations ou des tremblements de terre. Les inondations causées par la mousson ont tué au moins 478 personnes depuis la mi-juin, dont au moins 136 dans le seul Baloutchistan.